Cinco programas imprescindibles para quienes aman a los gatos

En una época en la que las plataformas de streaming parecen inundadas de secuelas, superhéroes y contenidos diseñados para el consumo masivo, encontrar producciones dedicadas a los gatos puede resultar más complicado de lo que parece.

Y es que a pesar de que los felinos son una de las mascotas más populares del mundo y dominan internet desde hace años, las películas, series y documentales que realmente exploran su naturaleza, su relación con las personas o simplemente su fascinante manera de habitar el mundo no abundan.

Para fortuna de muchos, existen algunas joyas audiovisuales que van mucho más allá de los clichés de personajes como Garfield o de los videos virales. Son obras que observan a los gatos con sensibilidad, curiosidad e incluso admiración.

Desde documentales que analizan su comportamiento hasta relatos animados contados desde su perspectiva, estas son cinco producciones que todo amante de los gatos debería ver, sobre todo este sábado, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Gato.

1. Kedi (2017)

Pocas producciones han logrado capturar la esencia de los gatos con tanta belleza como “Kedi”, documental dirigido por Ceyda Torun. La película sigue a varios gatos callejeros que recorren libremente las calles de Estambul, ciudad donde estos animales forman parte de la vida cotidiana desde hace siglos.

Lejos de enfocarse únicamente en los felinos, el documental construye también un retrato de la ciudad y de las personas que conviven con ellos. Cada gato posee una personalidad distinta y una relación particular con los habitantes que lo alimentan y cuidan. El resultado es una obra entrañable que reflexiona sobre la convivencia, la libertad y el afecto entre especies.

Disponible en: Apple TV.

2. En la mente de un gato (2022)

¿Por qué los gatos siempre parecen caer de pie? ¿Cómo perciben a los seres humanos? ¿Qué tan inteligentes son realmente? Estas son algunas de las preguntas que aborda este documental. A través de especialistas en comportamiento animal, entrenadores y científicos, la producción desmonta varios mitos alrededor de los felinos y muestra habilidades que muchas veces pasan desapercibidas para sus propios dueños. Más que una recopilación de datos curiosos, se trata de una mirada accesible y entretenida a la psicología de uno de los animales más misteriosos que han acompañado a la humanidad.

Disponible en: Netflix.

3. Ella y su gato

Basada en una obra temprana de Makoto Shinkai, reconocido por películas como “Your Name”, esta breve serie animada cuenta la historia de una joven universitaria y su gato negro.

Lo que hace especial a esta producción es que gran parte de la narración ocurre desde la perspectiva del propio felino. A través de sus pensamientos, el espectador observa la rutina, las preocupaciones y los cambios emocionales de su dueña. Con una animación delicada y un tono melancólico, la serie demuestra cómo los gatos pueden convertirse en silenciosos testigos de la vida de las personas.

Disponible en: Crunchyroll.

4. Flow

Ganadora del Óscar a Mejor Película Animada, “Flow” es una experiencia poco convencional que ha conquistado tanto a la crítica como al público. La historia sigue a un gato negro que debe sobrevivir en un mundo inundado donde la presencia humana prácticamente ha desaparecido.

Sin diálogos y apoyándose casi por completo en la narrativa visual, la película consigue transmitir emociones complejas a través del lenguaje corporal de los animales. El protagonista emprende un viaje acompañado por distintas especies mientras enfrenta desafíos que hablan de adaptación, cooperación y supervivencia. Una obra hipnótica que recuerda por qué los gatos suelen ser protagonistas ideales de historias contemplativas.

Disponible en: Prime Video.

5. El gato maestro está deprimido de nuevo hoy

Esta peculiar comedia japonesa parte de una premisa tan absurda como encantadora: Yukichi, un enorme gato doméstico, es mucho más organizado y responsable que su propia dueña.

Mientras Saku intenta sobrevivir a las exigencias de la vida adulta, Yukichi cocina, limpia, administra el hogar y procura que todo funcione correctamente. El anime combina humor, situaciones cotidianas y una evidente carta de amor a quienes comparten su vida con un gato. Más allá de la fantasía, muchas de sus escenas reflejan esa sensación que conocen bien los amantes de los felinos, la impresión de que, en realidad, son ellos quienes tienen el control de la casa.

Disponible en: Crunchyroll.