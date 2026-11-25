¿Eres amante del cine? Pero sobre todo, ¿eres fanático de las palomitas de Cinépolis? ¡Pues esta promoción puede ser perfecta para ti! En próximos días la cadena de cines contará con un evento especial en el que podrás llevar tu propio recipiente y llenarlo por tan solo 169 pesitos.

Sin duda alguna, además de las películas, la cadena de Cinépolis es conocida por el inconfundible y delicioso sabor de sus palomitas, que para muchos son indispensables en cada visita a una de sus salas.

Si este es tu caso, ¡esto podría interesarte! Pues en los siguientes días podrás disfrutar de una promoción exclusiva que Cinépolis tiene para sus clientes.

¿De qué trata la promoción?

Se trata de la más reciente campaña de Cinépolis, que permitirá a sus clientes llevar cualquier recipiente de su preferencia para llevar las famosas palomitas del cine.

“Ve buscando ese recipiente que lleva años guardado en la cocina, porque una de las promociones más curiosas y divertidas de Cinépolis está por llegar”, se lee en el blog de Paloma & Nacho.

Cinépolis detalla que esta promoción es perfecta para aquellos que se acaban las palomitas antes de que terminen los cortos.

¿Cómo funciona la promoción?

Para poder participar en esta dinámica, los clientes deberán acudir a su Cinépolis favorito y llevar el recipiente de su preferencia, llevarlo a dulcería y pagar 169 pesos, a cambio de palomitas de sabor mantequilla.

¡Y ya está! En esta ocasión el límite será la creatividad, pues incluso en los promocionales de Cinépolis se incluyen recipientes que van desde tazones de cocina hasta sombreros y licuadoras, por lo que será cuestión de cada persona la elección del recipiente.

¿En qué fechas aplica?

Cinépolis dio a conocer que sus clientes podrán disfrutar de esta promoción desde este miércoles 25 de noviembre y hasta el viernes 27 de noviembre, en todos los complejos de Cinépolis Tradicional y Mi Cine, con una excepción en salas VIP.

¿Qué restricciones hay?

Si bien, Cinépolis dio a conocer que los recipientes pueden ser tan grandes como quieran, el refill será hasta lo equivalente a dos canastas “Para Llevar”.

En el menú tradicional de Cinépolis, las palomitas “Para Llevar” tienen un costo de 119 pesos, por lo que al llenar un recipiente con dos de estas medidas, el precio ascendería a 238 pesos, pero con la actual promoción se estaría pagando únicamente 169 pesos.

Además, la cadena de cines recordó que en esta ocasión la promoción puede repetirse las veces que sean, pagando cada llenado.