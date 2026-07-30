Cineteca de Durango concluirá ciclo de cine francés con 'Ritratto della giovane in fiamme'

La Cineteca de Durango concluirá este jueves su ciclo dedicado al cine francés con la proyección de “Ritratto della giovane in fiamme”, largometraje dirigido por la cineasta francesa Céline Sciamma, considerada una de las voces más relevantes del cine contemporáneo europeo.

Estrenada en 2019, la película se desarrolla en la Francia del siglo XVIII y sigue la historia de Marianne, una joven pintora que recibe el encargo de realizar el retrato de Héloïse, una mujer que está a punto de contraer matrimonio. Sin embargo, la protagonista debe pintar el retrato en secreto, ya que la joven se niega a posar para la obra destinada a su futuro esposo.

A partir de esa premisa, la cinta construye una historia centrada en la observación, el arte y los vínculos humanos, explorando temas como la libertad, el deseo, la memoria y la condición femenina. Con una narrativa íntima y una cuidada propuesta visual, la obra ha sido reconocida por la crítica internacional por la sensibilidad con la que aborda sus personajes y por la fuerza de sus imágenes.

CIERRE DEL CICLO

La proyección marca el cierre del ciclo de cine francés organizado por la Cineteca de Durango, una programación que durante varios días acercó al público a algunas de las producciones más representativas de la cinematografía francesa.

La película “Ritratto della giovane in fiamme” se proyectará este jueves en funciones de 16:30, 18:45 y 21:00 horas.