Cineteca de Durango continúa con ciclo de terror y exhibe 'The Autopsy of Jane Doe'
La programación de terror de la Cineteca de Durango continuará este sábado con la exhibición de “La morgue” (“The Autopsy of Jane Doe”), una película que combina suspenso, horror sobrenatural y misterio alrededor de un cadáver cuya identidad y causa de muerte parecen esconder algo mucho más oscuro de lo que aparentan. La producción británica-estadounidense, dirigida por André Øvredal, se ha convertido en una propuesta destacada del cine de terror contemporáneo por su manera de construir una atmósfera inquietante.
La historia sigue a Tommy Tilden y a su hijo Austin, dos médicos forenses que trabajan en una morgue familiar y reciben el cuerpo de una mujer joven cuya muerte resulta inexplicable. Sin señales evidentes de violencia exterior, ambos comienzan a realizar la autopsia para determinar qué ocurrió. Sin embargo, conforme avanzan con el procedimiento, descubren lesiones internas, anomalías y pistas que desafían cualquier explicación médica.
Lo que inicialmente parece un caso forense rutinario comienza a convertirse en una experiencia aterradora cuando suceden acontecimientos extraños dentro de las instalaciones. Los sonidos inexplicables, las puertas que parecen cobrar vida y los descubrimientos relacionados con el cuerpo de la desconocida hacen que padre e hijo sospechen que no están solos y que la mujer podría guardar un secreto relacionado con fuerzas sobrenaturales.
Protagonizada por Brian Cox, Emile Hirsch y Olwen Kelly, “La morgue” destaca por aprovechar un espacio cerrado y una investigación médica para desarrollar una historia llena de tensión, donde cada nuevo hallazgo aumenta la incertidumbre.
La función de este sábado tendrá dos horarios, a las 16:30 y 21:00 horas, en la Cineteca de Durango.