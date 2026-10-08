Cineteca de Durango continúa con ciclo de terror y horror: funciones del viernes y sábado

La Cineteca de Durango continúa con ciclo dedicado al terror y el horror, una programación especial que aprovecha la temporada de Halloween para llevar a la pantalla historias cargadas de misterio, tensión y elementos sobrenaturales. Como parte de esta propuesta, este viernes y sábado se proyectará “Del otro lado de la puerta” (The Other Side of the Door), dirigida por Johannes Roberts.

¿De qué trata?

La película sigue a María, una madre que, tras perder a su hijo en un accidente, descubre un antiguo ritual que supuestamente permite comunicarse con los muertos. Desesperada por despedirse de él, decide utilizar una misteriosa puerta ubicada en un templo abandonado, con la advertencia de que nunca debe abrirla.

Sin embargo, el contacto con el otro lado toma un rumbo inesperado cuando María rompe la regla y libera una presencia sobrenatural.