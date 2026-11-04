Cineteca de Durango inicia ciclo de Lars von Trier y exhibe 'Dogville'

La Cineteca de Durango inició un ciclo cinematográfico dedicado al director danés Lars von Trier, uno de los realizadores más reconocidos y controvertidos del cine contemporáneo, cuya filmografía se distingue por sus propuestas narrativas poco convencionales, historias provocadoras y una constante exploración de la naturaleza humana.

Como parte de esta programación, ya se exhibió “Melancolía” y ahora será el turno de “Dogville”, una de sus películas más emblemáticas.

Estrenada en 2003, “Dogville” presenta la historia de Grace, una joven que llega huyendo a un pequeño pueblo de Estados Unidos llamado Dogville. Después de que Tom, uno de los habitantes, convence a la comunidad de darle refugio, los pobladores aceptan esconderla a cambio de que realice algunos trabajos para ellos. Sin embargo, conforme avanza la historia, la aparente solidaridad de los habitantes comienza a transformarse en abuso, explotación y distintas formas de violencia.

Con Nicole Kidman en el papel protagónico, la cinta también cuenta con las actuaciones de Paul Bettany, Stellan Skarsgård, Patricia Clarkson y James Caan. Su historia plantea reflexiones sobre la bondad, el poder, la moral, la intolerancia y la facilidad con la que una comunidad puede transformar la hospitalidad en crueldad.

Las funciones de “Dogville” serán este jueves a las 16:30 y 20:00 horas, y el viernes a las 16:00 horas, en la Cineteca de Durango.