Cineteca de Durango iniciará ciclo con tres filmes de culto de Alfred Hitchcock

La Cineteca de Durango recibirá un ciclo cinematográfico dedicado a Alfred Hitchcock, uno de los directores más reconocidos en la historia del cine y considerado una figura fundamental para el desarrollo del suspenso, una programación que reunirá tres de sus películas más emblemáticas.

El ciclo comenzará con “Psicosis”, filme que presenta la historia de Marion Crane, una mujer que huye después de cometer un robo y termina en un solitario motel, donde conoce a Norman Bates y queda envuelta en una serie de acontecimientos que transformaron para siempre el cine de suspenso y terror. La cinta se exhibirá este viernes a las 16:30 y 21:00 horas.

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La programación continuará con “Los pájaros”, una producción de 1963, en la que Hitchcock plantea una situación aparentemente cotidiana que poco a poco se convierte en una amenaza cuando cientos de aves comienzan a atacar de manera inexplicable a los habitantes de una comunidad costera.

El filme se proyectará el sábado a las 16:30 y 21:00 horas, mientras que el martes 6 a las 21:00.

Finalmente, el ciclo presentará “Vértigo”, protagonizada por James Stewart y Kim Novak, la película sigue a un detective que es contratado para vigilar a una mujer debido a un extraño comportamiento, desencadenando una historia marcada por el misterio, la obsesión y la identidad. Esta tendrá funciones el miércoles y jueves de la siguiente semana, a las 16:30 y 21:00 horas.

El ciclo permitirá reencontrarse en pantalla grande con tres obras que forman parte de la historia del cine y que mantienen vigente el particular lenguaje cinematográfico del director británico.