Cineteca de Durango proyectará 'Abre los ojos', el aclamado thriller de Alejandro Amenábar

La Cineteca de Durango continúa con su programación dedicada al cine de autor con la proyección de “Abre los ojos”, la aclamada película del director español Alejandro Amenábar que, desde su estreno en 1997, se consolidó como una de las obras más influyentes del cine contemporáneo en lengua española.

Reconocida por su narrativa psicológica y su compleja estructura, la cinta invita al espectador a cuestionar los límites entre la realidad, los sueños y la memoria.

La historia sigue a César, un joven atractivo y adinerado cuya vida cambia drásticamente tras sufrir un accidente automovilístico que desfigura su rostro.

A partir de ese momento, el protagonista comienza a experimentar una serie de acontecimientos cada vez más desconcertantes que alteran su percepción del tiempo, la identidad y la realidad, conduciéndolo por un inquietante laberinto psicológico donde resulta difícil distinguir qué es verdadero y qué forma parte de su mente.

La película se exhibirá en la Cineteca de Durango este jueves y viernes, con funciones programadas a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.