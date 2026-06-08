Cineteca de Durango proyectará 'Black Swan' como parte del ciclo dedicado a Darren Aronofsky

Como parte de un ciclo especial dedicado al reconocido director Darren Aronofsky, la Cineteca de Durango presentará varias de las obras más importantes del cineasta estadounidense, destacando la proyección de "Black Swan", una de las películas más aclamadas de su trayectoria.

La programación forma parte de una serie de exhibiciones enfocadas en acercar al público duranguense a la filmografía de uno de los directores más influyentes del cine contemporáneo.

Una de las películas más exitosas de Aronofsky

Estrenada en 2010, "Black Swan" se convirtió rápidamente en una de las producciones más exitosas de Darren Aronofsky. La cinta sigue la historia de Nina Sayers, una bailarina de ballet que busca alcanzar la perfección artística mientras se prepara para interpretar el papel principal en "El lago de los cisnes".

La película fue ampliamente reconocida por la crítica especializada gracias a su narrativa psicológica, su atmósfera inquietante y la destacada actuación de Natalie Portman, quien obtuvo el Premio Óscar como Mejor Actriz por su interpretación.

Además de su éxito comercial, la cinta recibió múltiples nominaciones a los Premios de la Academia y se consolidó como una de las obras más representativas de la carrera del director.

Funciones para el 11 y 12 de junio

La Cineteca de Durango informó que "Black Swan" será proyectada los días 11 y 12 de junio en tres horarios distintos para brindar mayores opciones al público interesado.

Las funciones estarán disponibles a las 4:30 de la tarde, 6:45 de la tarde y 9:00 de la noche , permitiendo que estudiantes, trabajadores y aficionados al séptimo arte puedan disfrutar de la película en diferentes momentos del día.

Proyección atractiva

El ciclo dedicado a Darren Aronofsky representa una oportunidad para que nuevas generaciones conozcan algunas de las producciones más importantes del realizador, así como para que los aficionados vuelvan a disfrutar de películas que se han convertido en referentes del cine moderno.

Por ello, la proyección de "Black Swan" se perfila como uno de los eventos más atractivos de la cartelera cultural en Durango durante esta semana, ofreciendo a los espectadores la posibilidad de disfrutar en pantalla grande una de las películas más reconocidas de la última década.