Cineteca de Durango proyectará el clásico 'El gran dictador' de Charles Chaplin

La Cineteca de Durango proyectará "El gran dictador", una de las obras más importantes del cineasta británico Charles Chaplin, considerada un clásico del séptimo arte por su combinación de humor, crítica política y profundo mensaje humanista.

Estrenada en 1940, la película marcó un momento histórico en la carrera de Chaplin al convertirse en su primer largometraje completamente sonoro. Además, destacó por ser una valiente sátira contra los regímenes totalitarios en una época en la que la Segunda Guerra Mundial apenas comenzaba.

UNA HISTORIA DE SÁTIRA Y HUMANIDAD

La trama sigue la historia de un humilde barbero judío que, tras pasar varios años hospitalizado luego de la Primera Guerra Mundial, regresa a su hogar sin saber que su país se encuentra bajo el dominio de un dictador autoritario. Debido al extraordinario parecido físico entre ambos personajes, una serie de confusiones lo llevan a ocupar el lugar del tirano.

A través de situaciones cómicas y momentos cargados de simbolismo, la película denuncia la persecución, el abuso del poder, la intolerancia y los peligros del fascismo, al tiempo que defiende valores como la libertad, la dignidad humana y la paz.

Con el paso del tiempo, la cinta se ha consolidado como una obra imprescindible, tanto por su calidad cinematográfica como por la vigencia de los temas que aborda.

La película se exhibirá en la Cineteca de Durango el próximo martes, con funciones programadas a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.