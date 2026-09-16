Cineteca de Durango proyectará la película belga 'Close' de Lukas Dhont, ¿en qué horarios?

La Cineteca de Durango incluirá este jueves y viernes en su cartelera semanal la película “Close”, dirigida por el cineasta belga Lukas Dhont. La cinta, estrenada en 2022, sigue a Léo y Rémi, dos niños de 13 años cuya estrecha amistad comienza a cambiar al entrar en la adolescencia y enfrentarse a las expectativas y percepciones de quienes los rodean. Como dato, la historia obtuvo el Grand Prix en el Festival de Cannes de 2022.

La película aborda temas como la amistad, la vulnerabilidad, la identidad, la presión social y el duelo, a través de la relación de sus dos protagonistas. Sin revelar los momentos centrales de la trama, el relato muestra cómo el distanciamiento entre ambos desencadena una situación dolorosa que lleva a Léo a intentar comprender lo ocurrido y a acercarse a Sophie, la madre de Rémi.

Con una duración aproximada de 105 minutos, “Close”, que se distingue por su tratamiento íntimo de la adolescencia y de los vínculos afectivos, permitirá a los duranguenses conocer una de las películas más reconocidas de la filmografía de Dhont, especialmente por la manera en que explora la amistad y las dificultades emocionales que pueden surgir durante el paso de la infancia a la adolescencia.

¿En qué horarios habrá función?

“Close” se exhibirá ambos días en funciones de las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.