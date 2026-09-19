Cineteca de Durango proyectará la película 'My Left Foot' | ¿Cuándo y a qué hora?

La Cineteca de Durango volverá a proyectar “My Left Foot” (Mi pie izquierdo), la aclamada película dirigida por Jim Sheridan que, tras su exhibición este sábado, regresa con tres funciones para ofrecer una nueva oportunidad de ver uno de los dramas biográficos más reconocidos del cine contemporáneo.

Estrenada en 1989, la cinta narra la historia de Christy Brown, un escritor y pintor irlandés que nació con parálisis cerebral y que, pese a las limitaciones físicas que enfrentó desde la infancia, encontró en su pie izquierdo la herramienta con la que aprendió a escribir, pintar y construir una voz propia.

Basada en hechos reales, la película retrata la relación con su familia, el esfuerzo por alcanzar la independencia y la determinación que marcó su trayectoria artística.

Con un guion sólido, actuaciones destacadas y una historia inspiradora basada en la perseverancia y la creatividad, “My Left Foot” continúa siendo una de las películas imprescindibles del cine biográfico.

¿Cuándo y a qué hora será proyectada?

Las proyecciones están programadas este martes a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.