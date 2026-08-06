Cineteca proyecta este viernes 'Manderlay' de Lars von Trier

La Cineteca de Durango presenta este viernes “Manderlay”, una de las obras más provocadoras del cineasta danés Lars von Trier, una película que continúa con la exploración del director sobre la naturaleza humana, las estructuras de poder y las contradicciones de la sociedad moderna.

Estrenada en 2005, la cinta forma parte de la llamada trilogía “Estados Unidos: Tierra de oportunidades”, iniciada con “Dogville” (2003), y mantiene el particular estilo visual de von Trier: una puesta en escena minimalista, cercana al teatro, donde los espacios son sugeridos más que construidos y donde el peso de la historia recae en los personajes y sus conflictos.

SOBRE PODER Y LIBERTAD

La película sigue a Grace, interpretada por Bryce Dallas Howard, quien, después de los acontecimientos ocurridos en “Dogville” continúa su recorrido junto a su padre y un grupo de hombres armados.

Impactada por la situación, Grace decide intervenir e intenta imponer un nuevo orden basado en la libertad y la democracia.

Sin embargo, pronto se enfrenta a una realidad mucho más compleja, las relaciones de poder, las costumbres heredadas y las dificultades de construir una sociedad distinta.

La película se exhibirá este viernes en la Cineteca de Durango con funciones a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.