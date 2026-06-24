Cineteca proyectará 'La mala educación', uno de los mejores filmes de Pedro Almodóvar

Los amantes del cine de autor podrán asistir a la Cineteca de Durango para ser testigos de la proyección de “La mala educación”, una de las películas más reconocidas del cineasta español Pedro Almodóvar y considerada una de las obras más complejas y personales de su filmografía.

Estrenada en 2004, la cinta es un drama psicológico con elementos de thriller y misterio que aborda temas como la identidad, la memoria, el abuso, la amistad y el paso del tiempo. La historia sigue a Enrique, un director de cine que se reencuentra con Ignacio, un antiguo compañero de escuela. A partir de ese encuentro, ambos se ven obligados a enfrentar recuerdos de su infancia en un colegio religioso, mientras una trama llena de secretos y giros inesperados comienza a desarrollarse.

La película cuenta con las actuaciones de Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez Cacho, Lluís Homar y Javier Cámara, quienes construyen una historia intensa que ha sido ampliamente reconocida por la crítica internacional.

ÉXITO EN CINES

Desde su estreno, “La mala educación” acumuló 16 premios y más de 40 nominaciones en distintos festivales y certámenes internacionales. Entre sus reconocimientos destacan galardones para sus protagonistas y nominaciones a premios como los BAFTA, los Goya, los European Film Awards y los Independent Spirit Awards.

Además de su éxito en festivales, la película es considerada una de las obras fundamentales de la etapa de madurez artística de Almodóvar, gracias a su narrativa compleja, su estética característica y la profundidad de los temas que aborda.

La exhibición se realizará únicamente este jueves en la Cineteca de Durango, con funciones programadas a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.