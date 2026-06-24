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Cineteca proyectará 'La mala educación', uno de los mejores filmes de Pedro Almodóvar

Drama psicológico con elementos de thriller y misterio que aborda temas como la identidad, la memoria, el abuso, la amistad y el paso del tiempo.

Cineteca proyectará 'La mala educación', uno de los mejores filmes de Pedro Almodóvar

Cineteca proyectará 'La mala educación', uno de los mejores filmes de Pedro Almodóvar

DANIELA ALMAGUER
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Los amantes del cine de autor podrán asistir a la Cineteca de Durango para ser testigos de la proyección de “La mala educación”, una de las películas más reconocidas del cineasta español Pedro Almodóvar y considerada una de las obras más complejas y personales de su filmografía.

Estrenada en 2004, la cinta es un drama psicológico con elementos de thriller y misterio que aborda temas como la identidad, la memoria, el abuso, la amistad y el paso del tiempo. La historia sigue a Enrique, un director de cine que se reencuentra con Ignacio, un antiguo compañero de escuela. A partir de ese encuentro, ambos se ven obligados a enfrentar recuerdos de su infancia en un colegio religioso, mientras una trama llena de secretos y giros inesperados comienza a desarrollarse.

La película cuenta con las actuaciones de Gael García Bernal, Fele Martínez, Daniel Giménez Cacho, Lluís Homar y Javier Cámara, quienes construyen una historia intensa que ha sido ampliamente reconocida por la crítica internacional.

ÉXITO EN CINES

Desde su estreno, “La mala educación” acumuló 16 premios y más de 40 nominaciones en distintos festivales y certámenes internacionales. Entre sus reconocimientos destacan galardones para sus protagonistas y nominaciones a premios como los BAFTA, los Goya, los European Film Awards y los Independent Spirit Awards.

Además de su éxito en festivales, la película es considerada una de las obras fundamentales de la etapa de madurez artística de Almodóvar, gracias a su narrativa compleja, su estética característica y la profundidad de los temas que aborda.


La exhibición se realizará únicamente este jueves en la Cineteca de Durango, con funciones programadas a las 16:30, 18:45 y 21:00 horas.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Cineteca de Durango mala, Cineteca, nominaciones, obras

               

                
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