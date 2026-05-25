Circulante económico en Durango es el más bajo de los últimos años: Canaco

Al hacer un balance económico de lo que va de 2026, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Durango, Sergio Sánchez López, reconoció que es considerado por los agremiados como el más bajo de los últimos años.

“En la mayoría de nuestros socios de la Cámara se ha mantenido a la baja el circulante en todas las empresas y no nada más de Durango, de todo México. Siempre lo he dicho: los números son claros. La cuestión económica ha ido a la baja. Tenemos el primer trimestre más bajo desde el 2009 en circulante. Tenemos la inflación más alta desde el 2009. Tenemos el primer trimestre con la menor generación de empleo hablando de índices, de números a nivel federal y hay varias razones, la cuestión global, toda esta situación de Medio Oriente que también ha terminado impactando, pero también hay cuestiones en lo nacional que han ido afectándonos”, manifestó.

Asimismo, dijo que también ha afectado la reducción presupuestal federal para infraestructura, ya que no se está generando el circulante que promueva la generación de empleos formales.

“Realmente no lo hemos tenido, en sexenios pasados por cada peso que se pagaba de deuda, dos pesos iban destinados a infraestructura. Este año 2026, por supuesto, marca que por cada peso de deuda que se va pagando, 20 centavos se están yendo a infraestructura, realmente es algo raquítico. Un país de segundo nivel debe estar destinando entre 1.50 y dos pesos para infraestructura y no estamos llegando ni al 10 por ciento”, lamentó.

Agregó que desde hace seis años esta ha sido la tendencia, por lo que exhortó a los diputados federales a tomar en cuenta esta situación.