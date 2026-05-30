Citan a hombre en una camioneta y lo ejecutan debajo del Puente La Salle

Un hombre perdió la vida durante la madrugada de este sábado tras recibir un disparo de arma de fuego en la colonia Tierra y Libertad, de la ciudad de Durango. El hecho movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia hasta las inmediaciones de Puente La Salle.

Fue cerca de las 02:30 horas cuando el sistema de emergencias 911 recibió varias llamadas de auxilio que alertaban sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el cruce de las calles 2 de Octubre y 20 de Noviembre. Al arribar al lugar, paramédicos confirmaron que el masculino ya no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada posteriormente como Saúl Díaz Lares, de 42 años de edad, quien quedó tendido sobre la cinta asfáltica en posición decúbito dorsal. Vestía camisa blanca con rayas, pantalón de mezclilla azul y cinturón negro.

De acuerdo con la información recabada, en el sitio también fue localizada una camioneta, de la marca Jeep, línea Cherokee color negro, con placas del estado de Durango, la cual permanecía con el motor encendido. Junto al cuerpo se encontró un arma de fuego tipo escuadra marca Glock, además de un teléfono celular y un casquillo percutido calibre 9 milímetros.

Durante la inspección se observaron manchas de sangre en el pecho y el rostro de la víctima, indicios que apuntaban a una agresión armada ocurrida momentos antes. Los peritos realizaron el procesamiento de la escena y el aseguramiento de los indicios encontrados.

Las primeras investigaciones revelan que minutos antes del ataque, Saúl había sido trasladado por su hermano hasta el cruce de las calles 8 de Abril y 10 de Junio, en la misma colonia Tierra y Libertad.

Según el testimonio recabado por los agentes investigadores, el ahora fallecido le comentó a su familiar que en ese lugar lo estarían esperando. Al llegar, descendió de su camioneta y abordó una unidad cerrada color blanco.

El hermano de la víctima relató que observó cómo Saúl se retiraba conduciendo dicha unidad en dirección a los puentes La Salle. Instantes después escuchó una detonación y alcanzó a ver a su hermano descender del vehículo blanco mientras corría herido y con una pistola en la mano.

El hombre intentó llegar hasta la camioneta de su familiar para ponerse a salvo; sin embargo, antes de lograr abordar la parte trasera del vehículo se desplomó sobre el pavimento. Su hermano descendió para auxiliarlo y solicitó apoyo al número de emergencias.

Tras concluir las diligencias correspondientes, el Agente del Ministerio Público ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.