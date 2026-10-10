Ciudadanos presentan proyectos para Presupuesto Participativo 2026 en Durango

La rehabilitación de canchas, áreas verdes, espacios deportivos e infraestructura educativa son algunas de las propuestas que están impulsando ciudadanos en el municipio de Durango, para mejorar las condiciones de sus colonias y fraccionamientos.

Son al menos 10 proyectos con los que los vecinos pretenden competir en el programa municipal de Presupuesto Participativo.

Los vecinos acudieron a la Unidad Administrativa Municipal para presentar sus propuestas ante regidores, quienes los asesoran para que puedan cumplir con los requisitos de la convocatoria.

El regidor Alan Espinosa de la O detalló que se les brinda orientación para el correcto llenado de formularios, la integración de los proyectos y la revisión de aspectos técnicos y presupuestales, con la finalidad de que las propuestas puedan participar en el proceso de selección.

“Lo importante es que las ideas de los vecinos no se queden en el papel. Nosotros les ayudamos a revisar que sus proyectos cumplan con todos los requisitos, para que tengan la oportunidad de hacerse realidad”, explicó.

Dijo que las iniciativas responden a necesidades que las propias familias han identificado en sus comunidades.

Entre los proyectos destacó la segunda etapa del Parque Dante, en la colonia Viva Reforma, así como el desarrollo de una nueva área verde en Villas de San José y otras propuestas encaminadas principalmente a recuperar espacios de convivencia para niñas, niños y familias.

Sobre el Presupuesto Participativo, recordó que es una opción que permite a la ciudadanía señalar directamente las obras que considera prioritarias.

“De eso se trata este ejercicio: de que la gente participe y decida qué espacios quiere mejorar”, concluyó.