CJNG opera en 5 continentes tras la muerte de 'El Mencho', según Estados Unidos

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene presencia y operaciones en cinco continentes pese a la muerte de su fundador y líder histórico, Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", de acuerdo con una nueva evaluación difundida por autoridades de Estados Unidos.

El informe, elaborado por agencias de inteligencia estadounidenses, sostiene que la organización criminal no solo conservó su estructura tras el fallecimiento de Oseguera Cervantes, sino que continúa siendo una de las redes de narcotráfico más influyentes a nivel internacional, con capacidad para operar en América, Europa, Asia, África y Oceanía.

Un nuevo líder tomó el control del cártel

El documento señala que, tras la muerte de "El Mencho" en febrero de 2026, el CJNG experimentó una reestructuración interna para mantener la continuidad de sus operaciones.

Según el reporte estadounidense, el liderazgo habría quedado en manos de Juan Carlos Valencia González, identificado con el alias de "El 03" , quien actualmente es considerado uno de los principales objetivos de las autoridades de Estados Unidos.

La información indica que el Departamento de Estado mantiene una recompensa de hasta cinco millones de dólares por datos que permitan su captura, al considerarlo una pieza clave dentro de la organización criminal.

EE. UU. mantiene al CJNG entre sus principales objetivos

El gobierno estadounidense señala que el CJNG continúa representando una amenaza prioritaria debido a su capacidad para operar de manera simultánea en distintos países y por la diversificación de sus actividades ilícitas.

Además del tráfico de drogas, distintos reportes oficiales atribuyen a la organización delitos relacionados con lavado de dinero, tráfico de armas, extorsión y otras operaciones financieras utilizadas para sostener su estructura criminal.

La permanencia del grupo después de la muerte de su máximo líder es vista por las agencias de seguridad como una muestra de que el cártel desarrolló una organización capaz de funcionar más allá de una sola figura.

Una organización que busca mantener su influencia

Aunque el fallecimiento de "El Mencho" fue considerado uno de los golpes más importantes contra el narcotráfico en los últimos años , el nuevo informe estadounidense sostiene que el CJNG logró reorganizar su estructura sin que sus operaciones internacionales se detuvieran.

La evaluación forma parte de la actualización que el Departamento de Estado realiza sobre las principales organizaciones criminales transnacionales y servirá como base para futuras estrategias de cooperación e intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y otros países.

Para las autoridades estadounidenses, el CJNG continúa siendo uno de los grupos delictivos con mayor capacidad de expansión internacional, razón por la que mantiene vigilancia sobre sus movimientos y sobre quienes actualmente encabezan la organización.