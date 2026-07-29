Clásico 'El gran escape' abre el ciclo de 'Cine Bélico' de la Filmoteca

La Filmoteca de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) iniciará este miércoles su ciclo “Cine Bélico”, con la proyección de “El gran escape”, considerada una de las películas más emblemáticas del género.

Dirigida por John Sturges y estrenada en 1963, la cinta está basada en hechos reales ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial. La historia sigue a un grupo de prisioneros de guerra aliados recluidos en un campo alemán de máxima seguridad, quienes organizan un complejo y ambicioso plan para escapar mediante la construcción de túneles.

Protagonizada por Steve McQueen, James Garner, Richard Attenborough, Charles Bronson y James Coburn, la película combina acción, suspenso y drama, al tiempo que retrata el ingenio, la solidaridad y la determinación de los soldados frente a la adversidad.

¿POR QUÉ VERLA?

Con una duración de 168 minutos, “El gran escape” es reconocida como un clásico del cine por su narrativa, sus memorables actuaciones y escenas que han quedado en la historia del séptimo arte, como la famosa persecución en motocicleta protagonizada por McQueen.

Esta proyección forma parte del ciclo Cine Bélico, organizado por la Filmoteca UJED, que durante las próximas semanas presentará una selección de filmes fundamentales sobre los conflictos armados y sus consecuencias desde distintas perspectivas históricas y cinematográficas. El programa continuará con títulos como “La gran ilusión”, “Senderos de gloria”, “Gallipoli” y “La batalla de Argel”.

¿DÓNDE Y AQUÉ HORA VERLA?

La función se llevará a cabo a las 19:00 horas en el Museo Regional "El Aguacate”, con entrada gratuita.