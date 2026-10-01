Claudia Sheinbaum agradece dedicatoria de López Obrador en su libro 'Pueblo'

Durante su conferencia de prensa de este jueves 1 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador sus palabras y la dedicatoria que le hizo en su nuevo libro, "Pueblo", cuya presentación en video marcó la reaparición pública del exmandatario.

La mandataria federal reconoció que todavía no tiene el ejemplar, pero aseguró que espera comprarlo a la brevedad.

"Vi el video. Pues muy emotivo, la verdad, lo que dijo. Le agradezco mucho sus palabras", expresó.

Sheinbaum consideró que el contenido del mensaje del expresidente permite poner en contexto parte de lo que ocurre actualmente en el país y señaló que la publicación generó comentarios y hasta críticas de la oposición.

También sostuvo que López Obrador no se ha retirado completamente de la política, aunque sí de la vida pública y de la actividad política cotidiana desde que concluyó su sexenio.

Recordó que el expresidente había anunciado que se retiraría de la política para dedicarse a escribir libros, pero señaló que la escritura también puede entenderse como una forma de participación política.

"Él dijo que iba a retirarse de la política para escribir libros, pero todo libro es político. Por eso yo siempre sostengo que no es que necesariamente se haya retirado de la política, se retiró de la vida pública y de la acción política cotidiana", explicó.

De acuerdo con Sheinbaum, López Obrador se encuentra ahora dedicado a reflexionar y escribir sobre la historia política de México. La presidenta mencionó que el exmandatario trabaja en una obra relacionada con la historia política del país desde la Independencia y recordó que inicialmente había pensado titularla Gloria, aunque finalmente optó por ese nombre para su nuevo libro.