Claudia Sheinbaum cancela actividades programadas para este 14 de junio en Zacatecas

La presidenta Claudia Sheinbaum canceló las actividades que tenía programadas en Zacatecas este domingo 14 de junio, como parte de su gira del fin de semana por Colima y Aguascalientes.

Según la agenda oficial de la mandataria federal, "no se tienen actividades públicas programadas". No se aclaró el motivo de la cancelación.

Agenda del fin de semana

Para el mediodía de este domingo 14 de junio, la presidenta Sheinbaum tenía previsto encabezar los Programas de Infraestructura en Zacatecas.

En Manzanillo, Colima, la titular del ejecutivo federal inauguró la Central de Ciclo Combinado "Teresa Urrea Chávez" y después se trasladó a Aguascalientes.

A puerta cerrada, entregó becas Rita Cetina en Aguascalientes junto a la gobernadora panista Tere Jiménez.

"Por las niñas y los niños de México, Beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares. Aguascalientes", escribió en redes sociales. Además, entregó, también a puerta cerrada, la Clínica de Hemodiálisis del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como ya lo ha hecho en otro eventos, Claudia Sheinbaum dijo ante estudiantes de primaria que haría el reto viral de TikTok "six-seven".

Paro nacional CNTE

En el marco del día 13 de su paro nacional en la Ciudad de México, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de Aguascalientes abordaron a Sheinbaum Pardo para entregarle sus demandas.