Claudia Sheinbaum confirma que sí visitará presa Tunal II este sábado; hará supervisión de avance

Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum cancelara una visita a la presa Tunal II en Durango, que estaba programada para la semana pasada, y luego de que circulara información que indicara que llegaría al estado este sábado pero únicamente visitaría La Laguna, este jueves la mandataria afirmó que sí tiene contemplada una supervisión de obra para este fin de semana.

Fue durante la Mañanera del Pueblo de este jueves cuando la presidenta Sheinbaum afirmó que, aunque hace una semana no fue posible viajar a Durango, será este fin de semana cuando arribará al estado.

Aunque este pasado miércoles comenzó a circular información que indicaba que Sheinbaum únicamente visitaría Gómez Palacio, este jueves fue la misma mandataria quien confirmó que también acudirá a la presa Tunal II, en el municipio de Durango, donde realizará una supervisión de la obra para verificar los avances del proyecto a uno meses de su arranque.

“En Durango, ahora sí vamos a ir este fin de semana, el fin de semana anterior ya no pudimos llegar. Pero este fin de semana vamos a Durango a ver la presa Tunal II que tiene que ver con lo mismo, poder captar esa agua de lluvia para que luego pueda utilizarse para agua potable para las ciudades”, señaló la mandataria durante una de sus intervenciones en la Mañanera del Pueblo.

También viene a Gómez Palacio

Durante la agenda de la Presidenta, también se contempla su visita a Gómez Palacio, donde supervisará los avances en el Programa Vivienda para el Bienestar, mediante el cual se busca la construcción de vivienda social.

Aunque existía duda acerca de la ausencia de la presa Tunal II en la agenda presidencial compartida este pasado miércoles, se prevé que, si el plan avanza como se tiene previsto, la mandataria sí visite la obra federal este mismo fin de semana.