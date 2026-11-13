Claudia Sheinbaum envía felicitación a AMLO por su cumpleaños

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió una felicitación al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes 13 de noviembre cumple años 73 y se encuentra en su finca La Chingada, ubicada en Palenque, Chiapas.

"Le mandamos saludos al presidente López Obrador desde aquí, nuestro cariño, reconocimiento, admiración siempre", expresó la mandataria.

Sheinbaum reiteró su reconocimiento y admiración al exmandatario, quien se mantiene alejado de la vida pública desde que concluyó su sexenio en septiembre de 2024.

Recientemente, López Obrador reapareció públicamente a través de un mensaje en el que anunció la publicación de su nuevo libro titulado Pueblo, con el que abordó la historia y las raíces culturales de México, así como sus últimos años en su administración.

Morenistas mandan mensaje a AMLO

Seguidores y políticos de la llamada cuarta transformación le han enviado mensajes de felicitación.

"Festejamos la vida del Presidente López Obrador, quien con su amor al pueblo, honradez, compromiso y arduo trabajo, comenzó la transformación. ¡Feliz cumpleaños y mucha salud! Le mandamos un abrazo y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller", escribió Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

La fiscala Ernestina Godoy deseó a López Obrador "que pase un día lleno de alegría, plenitud, y que continúe con su trabajo fructífero".

"Desde su tierra y su agua", el gobernador Javier May envió desde "el corazón de Tabasco" un abrazo y sus mejores deseos al expresidente: "Le deseamos un feliz cumpleaños, con salud y bienestar, reciba el afecto y reconocimiento de esta tierra que siempre será su hogar. Amor con amor se paga".

"Hoy celebramos la vida de un hombre que cambió el rumbo de la historia de México, que dedicó su vida a luchar por la justicia social y que logró convertir la esperanza de millones de mexicanas y mexicanos en un nuevo proyecto de nación", expresó la diputada Dolores Padierna.