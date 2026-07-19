Claudia Sheinbaum está representando a México en el Mundial 2026

La tarde este domingo 19 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum arribó al MetLife Stadium para representar a México durante el final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de redes sociales comenzaron a circular algunas imágenes de la presidenta en un palco del New York-New Jersey Stadium, junto al primer ministro de Canadá, Mark Carney y la primera dama de Estados Unidos, Melanie Trump, y a su lado el presidente Donald Trump.

Fue el mandatario estadounidense quien invitó a Sheinbaum el viernes pasado para asistir al encuentro deportivo entre Argentina y España. En el palco también se encuentra Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

Foto: Efe

Sheinbaum fue recibida por migrantes mexicanos y simpatizantes

La presidenta llegó la noche del sábado a Nueva York, donde fue recibida por migrantes mexicanos y simpatizantes. Esta mañana salió del Hotel Kimpton Asbel, ubicado en 70 Park Avenue, en Manhattan, acompañada del canciller Roberto Velasco.

Medios de comunicación estadounidenses reportaron que al medio día de este domingo llegó al estadio para disfrutar del último partido del Mundial.

Hasta el momento no se ha informado de forma oficial sobre una reunión privada trilateral con sus homólogos o autoridades estadounidenses.