Claudia Sheinbaum evita opinar sobre sentencia de cadena perpetua a 'El Mayo' Zambada

Durante su conferencia de prensa de este martes 21 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó opinar sobre la sentencia de Ismael "El Mayo" Zambada García, luego de que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por tráfico de cocaína y fentanilo.

"No hay una opinión personal sobre eso, es lo que es", señaló la mandataria federal.

Con relación al mensaje que Zambada García dirigió a los jóvenes, la presidenta sostuvo que "obviamente viniendo de quien viene es difícil citarlo verdad, pero es el trabajo que estamos haciendo nosotros desde el principio, es la atención a las causas, de que ningún joven se acerque a la delincuencia".

En ese sentido, hizo un llamado a los jóvenes a que nunca vean en la delincuencia una opción de vida , "más allá de lo que haya dicho este narcotraficante".

"¿Qué es lo que hemos dicho nosotros a las y los jóvenes? Acercarse a un grupo delincuencial es acercarse a la muerte, es eso. Es una vida de penurias, es una vida en donde lo único que van a recibir es maltrato y cero esperanza", dijo.

Sobre el decomiso de 15 mil millones de dólares a los bienes del narcotraficante, la Sheinbaum explicó que la Fiscalía General de la República (FGR) revisará el caso.