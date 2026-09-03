Claudia Sheinbaum mantiene alta aprobación en Durango: Iván Gurrola 

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, mantiene un importante respaldo ciudadano en Durango, de acuerdo con la última medición difundida por Roy Campos de Mitofsky, señaló el coordinador de regidores de Morena en Durango, Luis Iván Gurrola Vega.

El entrevistado mencionó que el estado registra 72.0 por ciento de aprobación al desempeño de la Presidenta, una cifra que refleja el respaldo de los duranguenses al proyecto de transformación que encabeza el Gobierno de México.

“Este nivel de aprobación coloca a Durango entre las entidades donde Sheinbaum conserva un respaldo mayoritario, con siete de cada diez ciudadanos expresando una valoración positiva de su gestión”, sostuvo el entrevistado.

Gurrola Vega insistió que los resultados muestran que, pese a los retos nacionales, la Presidenta mantiene una base sólida de respaldo en Durango, donde las acciones y programas impulsados por su administración continúan teniendo presencia en distintos sectores de la población.

Para finalizar Iván Gurrola aseguró que la Presa El Tunal II, las Viviendas del Bienestar y más de 420 mil beneficiarios de programas sociales, son acciones que han cambiado la vida de miles de duranguenses en la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum.