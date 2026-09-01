Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno: sigue aquí la transmisión EN VIVO

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Destaca logros y atención al deporte

Tras mencionar que México tuvo su mejor participación en la historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Sheinbaum destacó que los deportistas mexicanos han mostrado grandes resultados en diversas competencias.

"Estos resultados comienzan desde la base", dijo.

Indicó que los atletas cuentan con el respaldo dle Estado, que ha destinado más de mil milones de pesos en becas de alimentación, estancias, campamentos, atención médica y competencias internacionales.