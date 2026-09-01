Claudia Sheinbaum presenta su Segundo Informe de Gobierno: sigue aquí la transmisión EN VIVO

Este miércoles 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentará desde Palacio Nacional, a las 11:00 horas, su Segundo Informe de Gobierno, donde dará a conocer algunos de los principales resultados en materias como economía, seguridad, salud, infraestructura, programas sociales, entre otros.
Destaca logros y atención al deporte
Tras mencionar que México tuvo su mejor participación en la historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Sheinbaum destacó que los deportistas mexicanos han mostrado grandes resultados en diversas competencias.
"Estos resultados comienzan desde la base", dijo.
Indicó que los atletas cuentan con el respaldo dle Estado, que ha destinado más de mil milones de pesos en becas de alimentación, estancias, campamentos, atención médica y competencias internacionales.
Avances en educación
Entre lo más destacado que mencionó Sheinbaum en materia de educación, señaló la basificación de 200 mil maestros y maestras, y anunció una consulta para que ellos decidan si promueven la movilidad vertical y horizontal.
Becas para educación básica y superior
Sobre las condiciones educativas, la presidenta destacó la distribución de becas.
-Todas y todos los estudiantes de secundaria pública reciben Beca Rita Cetina.
-8 millones de estudiantes de primaria recibieron apoyo para útiles y uniformes escolares.
-Cerca de 5 millones de jóvenes de educación media superior cuentan con Beca Benito Juárez.
-Al final de 2026, cerca de 800 mil estudiantes universitarios contarán con Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra.
Programas sociales llegarán a más de 42 millones de derechohabientes en 2026
La presidenta habló sobre los programas para el Bienestar, señalando que al cierre del 2026 llegarán a 42 millones 860 mil 296 derechohabientes, con una inversión histórica de 1 billón de pesos destinados directamente a la gente.
-13 millones 788 mil adultos mayores reciben pensión de 6 mil 400 pesos bimestrales.
-2 millones 873 mil mujeres de 60 a 64 años cuentan con Pensión Mujeres Bienestar.
-2 millones de personas con discapacidad reciben apoyo permanente de 3 mil 300 pesos bimestrales.
-Medio millón de jóvenes participan en Jóvenes Construyendo el Futuro.
-300 mil niñas y niños de madres trabajadoras reciben atenciones y cuidado.
-200 mil pescadores de BIENPESCA.
Presenta cifras
Claudia Sheinbaum destacó un récord histórico en Inversión Extranjera Directa, en el primer semestre de 2026, con 34 mil 968 millones de dólares, representando un crecimiento del 12% comparado con mismo periodo de 2024.
En el segundo trimestre del 2026, el PIB tuvo un crecimiento de 1.4% respecto al primer trimestre, y de 1.9% respecto al segundo de 2025.
Se alcanzaron los 60 millones de personas con empleo, representando una tasa de desempleo de 2.7 %.
Inflación a la baja, gracias a incentivos de los combusitbles y acuerdos para contrarrestar la inflación y carestía entre sector privado, social y gobierno.
No ha aumentado el precio de gasolina regular y diésel.
24 artículos de canasta básica han disminuído su precio en 12% en términos reales.
Guerra en Irán y aranceles
La mandataria indicó que en estos casi dos años, se han enfrentado difciles situaciones internacionales, marcadas por un cambio en política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, así como la guerra en Irán que elevó los precios del petróleo.
No obstante "la economía mexicana se encuentra estable y avanzando".
Destaca reformas laborales
En cuanto a temas laborales, la presidenta recordó que actualmente los trabajadores por aplicación ya cuentan con seguro social y tienen reparto de utilidades.
Además, habló sobre la aprobación de la reforma que reduce la jornada laboral, hasta llegar a las 40 horas a la semana en 2030.
"Primavera laboral" para los trabajadores y trabajadoras
Señaló que impulsar el desarrollo del país, garantizar los derechos sociales, buscar una distribución más justa de la riqueza y apoyar sectores estratégicos, sin dejar de lado la economía de mercado, ha permitido mejorar las condiciones laborales, y airmó que después de 36 años de aumento de la pobreza y la desigualdad, desde 2019 los trabajadores viven una “primavera laboral”.
Destacó el aumento del salario mínimo mensual, que pasó de 2 mil 800 pesos en 2018 a 9 mil 282 pesos en 2026, lo que representa un incremento de 154 por ciento.
En la frontera norte, el salario mínimo llega actualmente a 13 mil 409 pesos mensuales.
"Un gobierno que trabaja para todos"
Sheinbaum destacó una transformación en la manera de entender y ejercer el poder público, "un gobierno que trabaja para todos y todas", mantiendo la máxima de la "prosperidad compartida".
Asegura libertad de expresión
En medio de su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que gobierna garantizando el ejercicio de las libertades y la democracia, sin reprimir al pueblo utilizando la fuerza del Estado para callar a los que piensan distinto.
"Se respeta plenamente la libertad de expresión y manifestación".
Mayores ingresos del gobierno federal
"En 2025 los ingresos del gobierno federal alcanzaron una cifra histórica de 6 billones 46 mil millones de pesos, esto significa 487 mil millones más que en 2024", indicó la presidenta, y añadió que los recursos públicos se traducen en programas para el Bienestar, hospitales, vivienda, obra de agua, carreteras, trenes y seguridad.
Destaca gobierno de austeridad
Durante su intervención, la presidenta destacó que con la llegada de la 4T, se dejaron de lado las excentricidades y lujos, y ahora se gobierna con honestidad.
"Durante estos 23 meses hemos cuidado cada peso, no hemos comprado vehículos de lujo ni destinado recursos públicos a gastos innecesarios. Los salarios de los servidores públicos de más alto nivel no han aumentado", destacó.
Sheinbaum comienza su participación
La mandataria comenzó su participación dando la bienvenida a los asistentes, y destacando que a casi dos años de asumir la presidencia, cada avance se ha relizado para beneficio de todos los mexicanos.
"Los recursos públicos son del pueblo, y deben ejercerse para su beneficio", destaca.