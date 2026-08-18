Clausura Conagua 5 pozos ilegales en mina de Indé; proyecto fue sancionado por Profepa en 2025

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró cinco pozos de extracción de agua subterránea que operaban sin contar con los títulos de concesión dentro de una unidad minera ubicada en el municipio de Indé, donde además inició los procedimientos administrativos para determinar las sanciones que correspondan.

De acuerdo con la dependencia federal, durante una visita de inspección se detectó que los pozos eran utilizados para las actividades de la unidad minera sin acreditar el derecho para el aprovechamiento de aguas nacionales, por lo que fueron clausurados y se aplicaron las medidas administrativas previstas en la Ley de Aguas Nacionales.

Los cinco pozos abastecían las operaciones de la unidad minera pese a no contar con la documentación legal, por lo que además de la clausura física de las obras de captación, se inició el procedimiento para determinar las sanciones económicas y administrativas que establece la legislación vigente.

Este caso se suma a las irregularidades detectadas anteriormente en ese municipio. En julio de 2025, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró de manera temporal tres proyectos mineros en Indé.

Estas clausuras fueron por realizar cambios ilegales de uso de suelo en una superficie forestal superior a los nueve mil 392 metros cuadrados.

En aquella ocasión, las inspecciones derivaron de una denuncia ciudadana y permitieron constatar la remoción de vegetación de matorral xerófilo para la construcción de obras destinadas a la captación y almacenamiento de agua utilizada en actividades mineras, sin contar con la autorización federal correspondiente.

Las afectaciones detectadas por la Profepa fueron de mil 210, otro de cuatro mil 798 y uno más de tres mil 384 metros cuadrados, respectivamente, por lo que los tres proyectos fueron clausurados de manera temporal mientras se desarrollaban los procedimientos administrativos.

Con la reciente actuación de la Conagua, las autoridades federales mantienen la vigilancia sobre las actividades mineras en esa zona del estado, tanto en materia ambiental como en el aprovechamiento de aguas nacionales, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y el uso legal de los recursos hídricos.