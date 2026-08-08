Clausura Conagua 8 extracciones ilegales de material pétreo en Durango; multas alcanzarían 5 mdp  

En los últimos 12 meses, la delegación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango ha clausurado ocho sitios dedicados a la extracción ilegal de materiales pétreos en cauces de ríos, la mayoría localizados en el río Tunal.

Roberto Delgado Gallegos, delegado de la Conagua, informó que mediante recorridos de inspección se detectaron estos ocho puntos operando sin los permisos correspondientes.

Delgado Gallegos detalló que, además de las clausuras, se iniciaron ocho carpetas de investigación jurídica para aplicar sanciones económicas que, de acuerdo con la ley, podrían alcanzar hasta los cinco millones de pesos por multa.

El funcionario explicó que los procesos jurídicos continúan vigentes, motivo por el cual aún no se define el monto exacto de las sanciones. Por lo pronto, los sitios se mantienen clausurados y bajo vigilancia para evitar que reanuden actividades.

Aunque la mayoría de los casos se detectaron en el río Tunal, también se identificaron extracciones irregulares en los municipios de Santiago Papasquiaro y Nuevo Ideal.

El delegado agregó que en algunos casos se trata de negocios que sí cuentan con concesión, pero rebasaron los volúmenes de extracción autorizados.

Asimismo, reconoció que ciertas clausuras requirieron el apoyo de la Guardia Nacional debido a actitudes violentas por parte del personal infractor.

Finalmente, señaló que de estos puntos se han extraído miles de toneladas de material de forma ilegal y reveló que en varias de estas operaciones ha participado expersonal de la Conagua, auxiliando tanto en la extracción como en la defensa jurídica de las empresas para evitar sanciones elevadas.