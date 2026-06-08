Clausuran 20 pozos agrícolas irregulares en Durango; sanciones alcanzan hasta 5 mdp y cárcel

En lo que va del año, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango ha clausurado más de 20 pozos agrícolas irregulares e iniciado procedimientos de sanción que van desde multas económicas hasta procesos judiciales.

Roberto Delgado Gallegos, director local de la Conagua, señaló que los propietarios de pozos deben contar con toda su documentación en regla y, en caso de no tener título de concesión o presentar alguna irregularidad, los aprovechamientos serán clausurados.

El funcionario explicó que actualmente las sanciones por este tipo de infracciones son más severas que en años anteriores, pues además de la clausura del pozo se aplican multas económicas y se pueden iniciar procedimientos penales.

“Hemos sancionado a varios usuarios durante este año y realizaremos más de 200 visitas de inspección, además de las verificaciones ordinarias y la atención a denuncias ciudadanas, que promedian alrededor de 20 cada mes”, indicó Delgado Gallegos.

Precisó que durante 2026 se han clausurado 20 pozos agrícolas y en todos los casos se han iniciado procesos penales, además de los procedimientos correspondientes para la imposición de sanciones económicas.

De acuerdo con la legislación vigente, las infracciones relacionadas con la extracción irregular de agua pueden derivar en multas de hasta cinco millones de pesos y penas de prisión de hasta ocho años.

Delgado Gallegos reconoció que en algunos operativos ha sido necesaria la intervención de la fuerza pública para llevar a cabo las clausuras.

Los municipios donde se ha detectado un mayor número de pozos irregulares son Nuevo Ideal, Peñón Blanco, Durango, algunos municipios de la región Lagunera y Poanas.

En el caso de Peñón Blanco, el funcionario señaló que además existen otros asuntos relevantes relacionados con el uso y aprovechamiento del recurso hídrico que también son objeto de seguimiento por parte de la dependencia.