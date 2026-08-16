Clausuran Año Jubilar por el Centenario de los Santos Mártires

Ante un aproximado de 15 mil feligreses, se realizó la Celebración Eucarística de clausura del Año Jubilar del Centenario del martirio de los Santos Mártires de la Arquidiócesis de Durango, en el Nuevo Santuario de los Santos Mártires, en Chalchihuites, Zacatecas, misma que fue presidida por el Nuncio Apostólico en México, Joseph Spiteri.

Este jubileo del centenario inició el 15 de agosto del 2025, proclamado por el arzobispo Faustino Armendáriz Jiménez, en conmemoración de aquel acontecimiento donde entregaron su vida el 15 de agosto de 1926 cuatro de los cinco mártires de la Arquidiócesis: San Manuel Morales, San Luis Batis, San Salvador Lara y San David Roldán, durante la persecución de la Guerra Cristera.

También se contó con la presencia especial de Enrique Sánchez Martínez, obispo de la Diócesis de Mexicali; Luis Martín Barraza Beltrán, obispo de la Diócesis de Torreón; Jorge Alberto Cavazos Arizpe, obispo de la Diócesis de San Luis Potosí y Sigifredo Noriega Barceló, obispo de la Diócesis de Zacatecas.

Durante la solemnidad el Nuncio Apostólico felicitó a la Arquidiócesis de Durango por la organización del jubileo, por la peregrinación y la clausura , “fue una experiencia muy profunda, de comunión y de alegría, con la esperanza de que todos los fieles sigan caminando siempre así, juntos, para ofrecer este testimonio de fe y de misericordia en medio de este mundo tan frágil en el que vivimos”.