Clausuran nuevamente el tiradero clandestino de El Conejo

En agosto de 2024, tras las quejas ciudadanas, las autoridades municipales y estatales clausuraron el tiradero clandestino ubicado en el predio conocido como El Conejo, cerca de Primo de Verdad en Durango capital, debido a la grave contaminación que generaba en la zona. Sin embargo, tras detectar nuevamente actividades irregulares, esta semana se realizó otra clausura.

En el predio se llevaba a cabo la disposición ilegal de residuos sólidos y la emisión de contaminantes. Debido a que se trata de una reincidencia, además de que deberá pagarse una multa más elevada, el caso será turnado a la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento al procedimiento administrativo y legal correspondiente.

La reincidencia motivó una nueva intervención para frenar las prácticas irregulares y prevenir daños ambientales, principalmente la contaminación del subsuelo y posibles afectaciones a los cuerpos de agua.

Durante la inspección, también se detectó una carbonera activa que operaba de manera irregular y generaba emisiones contaminantes.

Los presuntos responsables fueron sancionados administrativamente por no contar con los permisos necesarios para operar. Además, elementos de Seguridad Pública Municipal realizaron detenciones relacionadas con estos hechos.

Aunque algunos terrenos pueden utilizarse para la disposición de escombro, es necesario acudir a la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNMA) y cumplir con los requisitos y permisos correspondientes. El hecho de que un predio sea un lote baldío no significa que pueda utilizarse como tiradero.