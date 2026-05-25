Clausuran pozo de agua al Club Campestre de Lerdo; es señalado como propiedad de Carlos Herrera Ale

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) realizó la clausura temporal de un pozo utilizado para abastecer un complejo habitacional en el municipio de Lerdo, luego de detectar diversas irregularidades durante una inspección oficial.

La dependencia federal informó que la acción fue ejecutada a través de la Gerencia de Inspección y Medición, tras recibir información relacionada con el complejo Club Campestre Villa Juárez, sitio que alberga el segundo lago artificial más grande de México, con una extensión aproximada de 14.5 hectáreas.

De acuerdo con la Conagua, en el lugar se identificó un aprovechamiento de aguas nacionales subterráneas registrado para uso agrícola. Sin embargo, durante una visita de inspección realizada el pasado 21 de mayo, autoridades detectaron inconsistencias en la operación del pozo, registrado a nombre de Carlos Manuel Herrera Ale.

Entre las anomalías observadas destacan que el medidor instalado no funcionaba correctamente y que el agua era utilizada para servicios relacionados con la casa club del inmueble, específicamente en cocina y sanitarios del restaurante, pese a que el título de concesión autoriza únicamente uso agrícola.

Asimismo, los inspectores detectaron que el pozo se encontraba en coordenadas geográficas distintas a las establecidas en el documento oficial de concesión.

Ante estas irregularidades, personal de la dependencia procedió a la clausura temporal del aprovechamiento hidráulico, conforme a lo estipulado en el oficio que originó la inspección.

Finalmente, la Conagua reiteró su compromiso con la vigilancia y protección de las aguas nacionales, así como con garantizar el derecho humano al agua para la población mexicana.