Lucir una melena radiante y saludable es posible, pero requiere de atención y constancia.

Antes de iniciar cualquier rutina de recuperación, resulta fundamental identificar si el cabello realmente presenta daños. Entre los signos más comunes de alerta destacan las puntas abiertas, la falta de brillo, la sequedad excesiva, el encrespamiento persistente, los enredos constantes y la fragilidad que provoca el quiebre al cepillarlo.

Ante la duda de si es posible revertir esta situación, los especialistas señalan que, hasta cierto punto, sí es factible reparar el daño acumulado. No obstante, en casos donde las hebras se encuentran severamente afectadas, la fibra capilar puede ser irreparable y requerir de un corte oportuno. Aplicar los cuidados adecuados permite mejorar notablemente la salud capilar, prevenir futuros deterioros e incluso estimular el crecimiento del cabello miniaturizado.

SOLUCIONES EFECTIVAS

Los tratamientos de queratina son altamente recomendados en estos escenarios para evitar que las puntas abiertas continúen abriéndose y el daño avance progresivamente. De igual manera, la sequedad característica del cabello maltratado se combate mediante el uso de champús hidratantes específicos, formulados para devolverle al pelo los nutrientes esenciales que necesita para recuperar su brillo natural.

SANEAMIENTO PERIÓDICO

Si el problema principal es el quiebre, se aconseja visitar el salón de belleza para retirar un par de centímetros, sanear la melena por completo y, posteriormente, aplicar un tratamiento intensivo de hidratación.Para evitar que las puntas abiertas se conviertan en un problema recurrente, los expertos recomiendan acudir con el estilista cada seis u ocho semanas para un corte de mantenimiento que garantice un cabello siempre sano.