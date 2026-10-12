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Click!: Doña Virginia Damiana y el legado de Funerales Hernández

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REDACCIÓN CLICK!
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Llega el número de octubre de Click! con un tributo especial a doña Virginia Damiana, pilar familiar y empresaria que transformó el entorno del emprendimiento femenino. Su visión al frente de Funerales Hernández consolidó un servicio marcado por la empatía, el compromiso y la permanencia.

También encontrarás entrevistas y lo más relevante en eventos, fotos y momentos que marcaron la agenda social.

Esta edición incluye también nuestra tradicional Guía Médica, donde se reúnen los especialistas médicos más destacados de la ciudad para abordar temas de salud de gran interés.

Búscala en formato impreso (gratis en tu ejemplar de El Siglo de Durango) y digital en sitio web y redes sociales.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Revista click! Click! Hernández, Virginia, Funerales, médicos

               

                
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