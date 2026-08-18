Clima en Durango: ¿a qué hora podría llover este miércoles en la capital?

El miércoles llegará a Durango con una jornada que podría sentirse tranquila durante buena parte del día en la capital, pero el pronóstico cambia hacia la noche. Aunque se esperan varias horas de sol y ambiente cálido, las tormentas eléctricas aparecen en el cierre del día.

Para este miércoles 19 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde cálida y lluvias más marcadas hacia la tarde-noche en algunas regiones. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 30 grados, mientras que la Comarca Lagunera se mantendrá como una de las zonas más calurosas, con temperaturas de hasta 36 grados.

En la ciudad de Durango, el miércoles arrancará con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados, con cielo soleado a parcialmente soleado durante buena parte del día. Sin embargo, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 20:00 y 21:00 horas, por lo que la respuesta corta es sí: podría llover, pero principalmente hacia la noche.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 24 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 36 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol y sin señal importante de lluvia en el desglose consultado, por lo que el calor será el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada fresca por la mañana y cálida durante la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 29 grados centígrados, con sol durante la mañana y aumento de nubosidad después del mediodía. En esta región aparecen tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, además de nueva actividad hacia las 20:00 y 21:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este miércoles se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 23 grados centígrados. El cielo tendrá lapsos soleados durante la mañana, pero la lluvia aparece en el pronóstico hacia la tarde, con chubascos alrededor de las 14:00 horas y nuevos episodios hacia las 17:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 a 16 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. Ahí se prevén tormentas eléctricas hacia las 14:00 y 15:00 horas, antes de un cierre más despejado durante la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 21 grados y máximas de hasta 34 grados centígrados. Aunque habrá sol durante la mañana, el pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 17:00 y 18:00 horas, antes de una noche mayormente nublada.

De manera general, Durango tendrá este miércoles una jornada con calor moderado en la capital, calor más fuerte en La Laguna y Tamazula, además de lluvias o tormentas en distintos puntos durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse del cielo despejado de la mañana, cargar paraguas si se sale tarde y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.