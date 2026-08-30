Clima en Durango: ¿agosto cerrará con lluvia en la capital o solo bajará el calor?, esto dice el pronóstico

El último día de agosto llegará a Durango con un pronóstico menos caluroso para la capital, aunque no completamente seco. Durante la mañana se esperan lapsos de sol y ambiente fresco, pero hacia la tarde vuelve a aparecer la posibilidad de tormentas eléctricas.

Para este lunes 31 de agosto, Durango tendrá un cierre de mes con mañana fresca, tarde cálida y lluvias puntuales en distintas regiones del estado. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 27 grados, mientras que la Comarca Lagunera se mantendrá como una de las zonas más calurosas, con valores de hasta 34 grados. En la sierra, el norte y las Quebradas también aparecen lluvias o tormentas en distintos momentos del día.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con temperaturas cercanas a los 15 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 27 grados, con cielo mayormente soleado durante la mañana y nubes intermitentes después del mediodía. El pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 17:00 y 18:00 horas, además de chubascos hacia las 22:00 horas, por lo que el cierre del día podría venir acompañado de lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 22 grados, mientras que por la tarde alcanzará alrededor de los 34 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol, aunque el pronóstico también marca tormentas eléctricas hacia las 17:00 y 18:00 horas, antes de una noche más despejada.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una mañana fresca y una tarde cálida. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 27 grados centígrados, con nubes intermitentes durante buena parte del día. En esta zona aparecen chubascos entre las 14:00 y 15:00 horas, antes de un cierre más despejado hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se espera una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de alrededor de 20 grados centígrados. Ahí se prevén lluvias de las 15:00 a las 18:00 horas, con cielo mayormente nublado durante buena parte de la jornada.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 14 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. En esta región aparecen chubascos y lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, además de tormentas eléctricas hacia las 20:00 y 23:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 19 grados y máximas de hasta 31 grados centígrados. Aunque se esperan lapsos de sol durante la mañana, el pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 17:00 y 20:00 horas, antes de una noche mayormente nublada.

De manera general, Durango cerrará agosto con temperaturas más moderadas en la capital, calor todavía presente en La Laguna y Tamazula, además de lluvias o tormentas en varias regiones durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse de los lapsos de sol de la mañana, cargar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.