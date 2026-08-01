Clima en Durango: agosto inicia con pronóstico de lluvia en la capital y calor de 35 grados en la Laguna

El primer domingo de agosto llegará a Durango con un cambio importante en el pronóstico para la capital. A diferencia de los últimos días de julio, la ciudad no perfila una jornada completamente seca, pues aparecen tormentas eléctricas durante la tarde y chubascos hacia la noche.

Para este domingo 2 de agosto, Durango tendrá un día más nublado y menos caluroso en la capital, aunque el panorama será distinto en otras regiones. Mientras la ciudad de Durango rondará máximas cercanas a los 28 grados, en municipios como Gómez Palacio y Tamazula el calor seguirá presente, con temperaturas más altas y condiciones variables.

En la ciudad de Durango, el domingo arrancará con ambiente fresco, con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados durante la mañana. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 28 grados, con aumento de nubosidad desde el mediodía. El pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, además de chubascos hacia las 20:00 y 21:00 horas, por lo que el cierre del día podría venir acompañado de lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 24 grados y por la tarde alcanzará hasta 35 grados centígrados. Aunque se esperan nubes intermitentes durante buena parte de la jornada, también aparece señal de tormenta eléctrica hacia las 17:00 horas, antes de una noche más despejada.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada con mañana fresca y tarde templada a cálida. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 28 grados centígrados, con periodos de sol durante la mañana y mayor nubosidad conforme avance el día. En esta región aparecen chubascos hacia las 17:00 y 18:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este domingo se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 22 grados centígrados. El cielo permanecerá mayormente nublado durante buena parte del día, con lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, además de nuevos episodios hacia las 17:00, 19:00 y 21:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 13 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. Aunque habrá algunos periodos de sol durante la mañana, el pronóstico también marca chubascos durante la tarde y tormentas eléctricas hacia la noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más cálido, con mínimas cercanas a los 21 grados y máximas de hasta 34 grados centígrados. En esta zona se prevén tormentas eléctricas durante la tarde, principalmente entre las 14:00 y 16:00 horas, además de nueva actividad eléctrica hacia la noche.

De manera general, Durango iniciará agosto con un domingo más cargado de nubosidad y lluvia en varias regiones. La capital tendrá menor temperatura máxima que en días anteriores, pero con tormentas por la tarde; la Laguna y las Quebradas mantendrán calor, mientras que la sierra seguirá como la zona más fresca y con mayor presencia de lluvias. La recomendación es no confiarse del cielo de la mañana, llevar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en zonas serranas.