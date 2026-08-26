Clima en Durango: ¿alcanzará la lluvia a la capital este jueves o solo aumentará el calor?

El jueves llegará a Durango con una jornada mayormente soleada para la capital, aunque el cierre del día podría traer un cambio en el cielo. Durante la mañana y parte de la tarde se esperan condiciones secas, con ambiente caluroso, pero hacia la noche aparece una señal de chubascos.

Para este jueves 27 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde calurosa y lluvia más puntual hacia algunas regiones. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 32 grados, mientras que la Comarca Lagunera se mantendrá con temperaturas de hasta 36 grados. En Tamazula, además del calor, el pronóstico marca tormentas eléctricas durante la tarde y noche.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados, con cielo soleado durante la mañana y parcialmente soleado después del mediodía. Para la noche, el pronóstico marca chubascos hacia las 21:00 horas, por lo que el día podría cerrar con lluvia ligera en la capital.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 24 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 36 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol y nubes intermitentes hacia la tarde, pero sin lluvia marcada en el desglose consultado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una mañana fresca y una tarde calurosa. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 32 grados centígrados, con cielo soleado durante buena parte del día y algunas nubes hacia la tarde-noche, sin señal importante de lluvia.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se espera una mínima cercana a los 12 grados y una máxima de alrededor de 24 grados centígrados. El cielo tendrá lapsos de sol durante la mañana, pero hacia la tarde aparecen lluvias entre las 17:00 y 18:00 horas, antes de un cierre más despejado.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 13 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados. Ahí se espera una jornada mayormente soleada y sin lluvia marcada, con un contraste importante entre el fresco de la mañana y el calor de la tarde.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más caluroso, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 36 grados centígrados. En esta zona aparecen tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, además de nueva actividad hacia las 20:00 y 21:00 horas, por lo que será una de las regiones con mayor variación durante la jornada.

De manera general, Durango tendrá este jueves una jornada con calor en buena parte del estado, una capital mayormente seca durante el día y lluvia más puntual hacia la noche. La Laguna y Guanaceví mantendrán temperaturas altas, mientras que la sierra y las Quebradas aparecen con mayor posibilidad de lluvia. La recomendación es no confiarse del fresco de la mañana, mantenerse hidratado durante la tarde y revisar el pronóstico si se sale de noche o se viaja hacia zonas serranas.