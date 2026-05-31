Clima en Durango: arranca junio con sol en la capital, pero calor fuerte en varias regiones del estado

Con el inicio de junio, las condiciones del tiempo volverán a colocarse entre los temas a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en las distintas regiones del estado. Para este lunes, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este lunes 1 de junio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas, con una capital de ambiente más estable y con bastante sol durante el día, mientras que en la Laguna y las Quebradas seguirá dominando el calor más fuerte. En la sierra, en cambio, persistirá un ambiente más fresco y con algo más de nubosidad hacia la tarde.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados. El cielo se mantendrá despejado y soleado durante la mañana, con algo más de nubosidad entre la tarde y el atardecer, por lo que la capital perfila una jornada estable y más seca.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 21 grados al amanecer y una máxima de hasta 35 grados centígrados por la tarde, con cielo despejado y soleado durante prácticamente toda la jornada. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada estable. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 12 grados y máximas de hasta 33 grados, con cielo despejado por la mañana y aumento gradual de nubosidad hacia la tarde.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se esperan mínimas cercanas a los 10 grados y máximas de alrededor de 25 grados, con una mañana mayormente soleada y posibilidad de chubascos hacia las 16:00 horas, por lo que esta región tendría un comportamiento más cambiante que la capital.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 13 grados al amanecer y máximas de alrededor de 33 grados, con cielo despejado por la mañana y más nubes durante la tarde y noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 19 grados y máximas de hasta 37 grados centígrados, con sol durante buena parte del día y calor fuerte en las horas centrales de la jornada.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día de contrastes, con una capital más estable, una sierra fresca y regiones como la Laguna y las Quebradas donde el calor seguirá apretando con fuerza. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y tomar previsiones si se va a permanecer bajo el sol durante varias horas, especialmente en los municipios con temperaturas más altas.