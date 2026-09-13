Clima en Durango: arranque de semana con 28 grados en la capital y tormentas vespertinas

El inicio de semana llegará a Durango con una jornada que podría arrancar estable en la capital, aunque el pronóstico marca cambios hacia la tarde. Durante la mañana se esperan condiciones mayormente despejadas y ambiente fresco, pero al avanzar el día aumentará la nubosidad y volverá a aparecer la posibilidad de tormentas.

Para este lunes 14 de septiembre, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde cálida y lluvias puntuales en distintas regiones del estado. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 28 grados, mientras que la Comarca Lagunera tendrá temperaturas más elevadas, con valores de hasta 34 grados. En la sierra, el noroeste y las Quebradas también se prevén lluvias o tormentas durante la tarde y noche.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 28 grados, con cielo mayormente soleado durante la mañana y nubes intermitentes después del mediodía. El pronóstico marca tormentas eléctricas hacia las 17:00 horas y nuevamente cerca de las 23:00 horas, por lo que el cierre del día podría venir acompañado de lluvia.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más caluroso. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 23 grados, mientras que por la tarde alcanzará alrededor de los 34 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol, aunque también aparecen tormentas eléctricas hacia las 17:00 y 18:00 horas, además de chubascos cerca de las 21:00 horas.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una mañana fresca y una tarde cálida. Las temperaturas rondarán entre los 14 y 30 grados centígrados, con sol durante buena parte de la mañana y aumento de nubosidad después del mediodía. En esta zona aparecen tormentas eléctricas entre las 14:00 y 15:00 horas, además de nueva actividad hacia las 21:00 y 22:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 21 grados centígrados. Ahí se prevén lluvias entre las 14:00 y 17:00 horas, además de chubascos hacia las 20:00 horas, por lo que será una de las regiones donde más conviene tomar precauciones.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 13 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 29 grados. En esta región aparecen tormentas eléctricas hacia las 14:00 y 15:00 horas, así como nueva actividad entre las 19:00 y 20:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 31 grados centígrados. Aunque se esperan lapsos de sol durante la mañana, el pronóstico marca tormentas eléctricas entre las 13:00 y 14:00 horas, además de nuevos episodios hacia las 21:00 y 22:00 horas.

De manera general, Durango iniciará la semana con temperaturas moderadas en la capital, calor más marcado en la Laguna y las Quebradas, además de lluvias o tormentas en distintos puntos durante la tarde y noche. La recomendación es no confiarse de los lapsos de sol de la mañana, cargar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en zonas serranas o tramos donde pueda presentarse lluvia.