Clima en Durango: así se dividirá el pronóstico este jueves entre calor, sol y tormentas

Con el avance de la semana, las condiciones del tiempo volverán a colocarse entre los temas a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en las distintas regiones del estado. Para este jueves, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este jueves 4 de junio, Durango perfila una jornada de contrastes entre regiones, con una capital de ambiente templado y mayormente estable, mientras que en la Laguna, parte del norte del estado y las Quebradas aparecen señales de chubascos o tormentas eléctricas por la tarde. Además, Conagua Durango reportó para este miércoles lluvias moderadas a fuertes en municipios del noreste, centro, oriente, sureste y sur del estado, incluso la capital, en un contexto de inestabilidad que sigue presente en la entidad.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 28 grados. El cielo se mantendrá despejado a mayormente soleado durante la mañana y con algo más de nubosidad hacia la tarde, pero sin una señal importante de lluvia para la capital en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 21 grados al amanecer y una máxima de hasta 30 grados centígrados por la tarde, con incremento de nubosidad y tormentas eléctricas entre la una y las dos de la tarde, además de otro episodio por la noche. Así, la Laguna tendrá una jornada calurosa, pero más variable que en días anteriores.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 12 grados y máximas de hasta 28 grados, con cielo despejado por la mañana y chubascos alrededor del mediodía y durante la tarde, antes de una noche más estable.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se esperan mínimas cercanas a los 10 grados y máximas de alrededor de 21 grados, con mañana soleada, pero probabilidad de chubascos entre el mediodía y la tarde, además de otro repunte de nubosidad hacia la noche.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 13 grados al amanecer y máximas de alrededor de 28 grados, con cielo de nubes intermitentes durante buena parte del día y chubascos hacia las 14:00 y 15:00 horas.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 20 grados y máximas de hasta 33 grados centígrados, con amplios periodos de sol, pero también con tormentas eléctricas hacia media tarde, por lo que será una de las zonas con más calor y cambios de cielo.

De manera general, Durango tendrá este jueves un día de contrastes, con una capital más estable, una sierra fresca y varias regiones donde el calor seguirá presente, aunque acompañado por nubosidad y chubascos. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde, sobre todo en la Laguna, la sierra y las Quebradas.