Clima en Durango: Aumentarán ligeramente las temperaturas este viernes; bajas probabilidades de lluvia

Para este viernes se prevé un ligero incremento en las temperaturas en la ciudad de Durango, tanto durante la mañana como por la tarde, además de condiciones de cielo parcialmente nublado y probabilidades casi nulas de lluvia en la zona urbana.

El pronóstico del clima emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en Durango indica que las posibilidades de precipitación disminuyen de manera general en el estado, luego de las lluvias registradas en días recientes en la zona serrana.

Entre los acumulados más relevantes destacan Santiago Papasquiaro con 40 litros por metro cuadrado; Guanaceví con 23; Súchil y Tamazula con 17; El Salto, Pueblo Nuevo, con 13, y Tepehuanes con 12 litros por metro cuadrado.

Para este viernes, en la capital del estado se espera una temperatura mínima de 16 grados centígrados, una máxima de 32 y una mínima nocturna de 20 grados, con rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 25 kilómetros por hora.

Durante la mañana del jueves, el termómetro descendió hasta los seis grados en San Bernardo; ocho en La Rosilla, Guanaceví; 10 en Hidalgo y El Salto, Pueblo Nuevo; 13 en Súchil y Poanas, y 14 en Vicente Guerrero y la ciudad de Durango.

Asimismo, se reportaron temperaturas mínimas de 23.5 grados en Tamazula; 22.5 en Topia; 21 en Cuencamé, y 20 en Indé y Lerdo.

En cuanto a las temperaturas máximas registradas en las últimas horas, estas alcanzaron los 37 grados en Topia, Tamazula y Santiago Papasquiaro; 34 en Cuencamé, Ocampo y Súchil; 33 en Indé; 32 en Lerdo; 31 en San Bernardo, y 27.8 grados en la ciudad de Durango.