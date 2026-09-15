Clima en Durango: Bajan las lluvias y suben poco las temperaturas

Las probabilidades de lluvia prácticamente desaparecen este miércoles 16 de septiembre en Durango y solo se prevén precipitaciones ligeras en algunas zonas de la Sierra, por lo que el resto del estado tendrá condiciones mayormente secas.

En la ciudad de Durango se espera algo de nubosidad durante el día, pero sin posibilidades de lluvia. La temperatura será de alrededor de 14 grados centígrados por la mañana, alcanzará los 29 grados durante la tarde y por la noche se mantendrá en 20 grados.

Durante la mañana del martes se registraron temperaturas mínimas de cinco grados centígrados en San Bernardo; siete en La Rosilla, Guanaceví; 10 en Hidalgo; 12 en Vicente Guerrero; 14 en Santiago Papasquiaro, Nuevo Ideal y Poanas, y 15 grados en la ciudad de Durango.

Canatlán y Ocampo registraron 16 grados al amanecer; Indé y Topia, 20; Lerdo, 21; Cuencamé, 23, y Tamazula, 24 grados.

En contraste, las temperaturas máximas alcanzaron los 39 grados centígrados en Ocampo y 37 en Tamazula y Topia. En Cuencamé llegaron a 35 grados; en Lerdo, 34; Santiago Papasquiaro, 33; San Bernardo, 31; Hidalgo, 30, y en la ciudad de Durango, 28 grados.

En cuanto a las precipitaciones, los registros comienzan a disminuir y durante las últimas horas se reportaron 25 milímetros en Súchil; 16 en El Salto, municipio de Pueblo Nuevo; 15 en Nuevo Ideal, y cinco milímetros en zonas de la Sierra de Guanaceví y Topia.