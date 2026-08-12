Clima en Durango: calor de 37 grados en la Laguna y tarde inestable para la capital

El jueves llegará a Durango con una jornada que podría parecer tranquila durante la mañana, pero con cambios importantes conforme avance el día. En la capital se esperan varias horas de cielo despejado y ambiente cálido, aunque el pronóstico vuelve a marcar tormenta eléctrica hacia la tarde.

Para este jueves 13 de agosto, Durango tendrá un día con mañana fresca, tarde calurosa y lluvias en distintas regiones del estado. La ciudad de Durango alcanzará una máxima cercana a los 30 grados, mientras que la Comarca Lagunera volverá a registrar calor fuerte, con valores de hasta 37 grados. En la sierra, el norte y las Quebradas también aparecen chubascos o tormentas durante la segunda mitad del día.

En la ciudad de Durango, el jueves arrancará con temperaturas cercanas a los 14 grados centígrados durante las primeras horas. Hacia la tarde, el termómetro alcanzará alrededor de los 30 grados, con cielo despejado y soleado durante la mañana y parte del mediodía. Sin embargo, el pronóstico marca tormenta eléctrica hacia las 17:00 horas, antes de un cierre con mayor nubosidad y descenso gradual de temperatura.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será más pesado. El día iniciará con temperaturas cercanas a los 25 grados, mientras que por la tarde alcanzará hasta 37 grados centígrados. En esta región se esperan varias horas de sol y nubes intermitentes hacia la tarde-noche, pero sin señal importante de lluvia en el desglose consultado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, se prevé una jornada fresca por la mañana y cálida durante la tarde. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 29 grados centígrados, con sol durante la primera parte del día y aumento de nubosidad después del mediodía. En esta región aparecen tormentas eléctricas entre las 15:00 y 16:00 horas.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este jueves se espera una mínima cercana a los 11 grados y una máxima de alrededor de 23 grados centígrados. El cielo tendrá algunos lapsos de sol por la mañana, pero la lluvia aparece desde la tarde, con episodios alrededor de las 13:00 y 14:00 horas, además de una nueva señal hacia las 17:00 horas.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará con temperaturas cercanas a los 15 grados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 26 grados. Ahí se prevén tormentas eléctricas hacia las 14:00 y 17:00 horas, con un cierre más nublado.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 20 grados y máximas de hasta 34 grados centígrados. Aunque habrá sol durante la mañana, el pronóstico marca chubascos hacia las 14:00 horas y lluvias alrededor de las 17:00 horas, antes de una noche mayormente nublada.

De manera general, Durango tendrá este jueves una jornada de contrastes: sol y calor durante buena parte del día en la capital, calor más intenso en La Laguna y lluvias vespertinas en zonas serranas, del norte y de las Quebradas. La recomendación es no confiarse del cielo despejado de la mañana, cargar paraguas si se sale por la tarde y manejar con precaución en tramos donde pueda presentarse lluvia.