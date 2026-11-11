Clima en Durango: cambia el panorama; jueves lluvioso y con máxima de apenas 19 grados en la capital

Después de varios días con tardes templadas y condiciones relativamente estables, el panorama cambiará este jueves 12 de noviembre en Durango. La capital tendrá un descenso considerable de temperatura, mayor presencia de nubosidad y altas probabilidades de lluvia durante diferentes momentos de la jornada.

Para la ciudad de Durango, el pronóstico contempla una temperatura máxima cercana a los 19 grados centígrados, mientras que la mínima rondará los 8 grados.

El cielo permanecerá principalmente nublado y durante la mañana podrían presentarse lluvias y lloviznas ocasionales. Conforme avance el día, la posibilidad de precipitación se mantendrá, con algunos chubascos durante la tarde.

La probabilidad de lluvia se ubica alrededor del 89 por ciento, mientras que para la noche todavía se mantiene posibilidad de algún chubasco antes de que comiencen a disminuir las nubes.

El SMN también contempla lluvias para Durango

El Servicio Meteorológico Nacional incluye a Durango entre los estados donde podrían registrarse intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros durante este jueves.

Además, el organismo mantiene bajo vigilancia distintos sistemas sobre el norte del país, entre ellos la corriente en chorro subtropical y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, condiciones que favorecerán inestabilidad durante los próximos días.

Para el viernes, incluso, el SMN anticipa un aumento de las precipitaciones en Durango, junto con rachas fuertes de viento y descenso de temperatura.

La Laguna también tendrá lluvia y descenso de temperatura

El cambio será todavía más evidente en la Comarca Lagunera.

Para Gómez Palacio se prevé una temperatura máxima de apenas 20 grados centígrados y una mínima cercana a los 14 grados, con cielo parcialmente nublado y alrededor de 80 por ciento de probabilidad de lluvia.

Los acumulados previstos rondan los 4 milímetros, por lo que el jueves será considerablemente más fresco y húmedo que las jornadas recientes.

Santiago Papasquiaro tampoco escapará de la lluvia

En Santiago Papasquiaro, el termómetro podría moverse entre aproximadamente 8 y 20 grados centígrados, con cielo mayormente nublado.

El pronóstico contempla alrededor de 83 por ciento de probabilidad de precipitación, con chubascos breves durante la mañana y lluvias o lloviznas ocasionales durante la tarde.

El Salto tendrá uno de los días más fríos

En la zona serrana, El Salto tendrá una jornada todavía más fría.

Se espera una máxima cercana a los 14 grados centígrados y una mínima alrededor de los 4 grados, además de aproximadamente 92 por ciento de probabilidad de lluvia.

El cielo permanecerá mayormente nublado y podrían registrarse lluvias y lloviznas desde la mañana, seguidas de algunos chubascos breves durante la tarde.

Tamazula seguirá por encima de los 30 grados

Mientras buena parte del estado tendrá descenso de temperatura, las Quebradas mantendrán condiciones completamente distintas.

En Tamazula de Victoria se prevé una máxima cercana a los 33 grados centígrados y una mínima alrededor de los 18 grados, con periodos de nubes y claros y prácticamente sin lluvia.

De manera general, Durango tendrá este jueves un panorama mucho más húmedo y fresco en buena parte del territorio, especialmente en la capital, la Laguna y las regiones serranas.

Para quienes salgan temprano en Durango capital será recomendable considerar chamarra y paraguas, pues el descenso térmico será considerable y la lluvia podría aparecer desde las primeras horas.