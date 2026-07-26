Clima en Durango: capital iniciará la semana sin lluvia, pero la Laguna llegará hasta los 37 grados

El inicio de semana llegará a Durango con un pronóstico más estable para la capital, aunque el panorama no será igual en todo el estado. Entre mañanas frescas, tardes calurosas y posibilidad de lluvia en algunas zonas, el clima volverá a ser un factor a tomar en cuenta para quienes salgan temprano, tengan actividades al aire libre o planeen traslados por carretera.

Para este lunes 27 de julio, Durango perfila una jornada con más presencia de sol en la capital, además de un ambiente cálido durante la tarde. En la Laguna, Guanaceví y Tamazula se esperan temperaturas más altas, mientras que en zonas serranas, como El Salto, podría presentarse lluvia hacia la segunda mitad del día.

En la ciudad de Durango, el lunes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 16 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 33 grados. El cielo se mantendrá despejado y soleado durante buena parte del día, con algo más de nubosidad hacia la tarde y noche, pero sin una señal importante de lluvia en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será mucho más caluroso. El pronóstico marca una mínima cercana a los 22 grados al amanecer y una máxima de hasta 37 grados centígrados por la tarde, con cielo despejado y soleado durante prácticamente toda la jornada. En esta región, el calor será el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada mayormente soleada. Ahí se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 16 grados y máximas de hasta 34 grados, con periodos de sol durante buena parte del día y aumento ligero de nubosidad hacia la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este lunes se espera una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 13 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 25 grados. En esta región aparece posibilidad de lluvia hacia las 16:00 horas, además de mayor nubosidad durante la segunda mitad del día.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará fresco, con temperaturas cercanas a los 15 grados, pero por la tarde alcanzará hasta 35 grados. El cielo se mantendrá despejado y soleado durante la mayor parte de la jornada, por lo que también será una de las zonas con calor más marcado.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente caluroso, con mínimas cercanas a los 21 grados y máximas de hasta 33 grados centígrados. Aunque se esperan nubes intermitentes durante buena parte del día, también aparecen tormentas eléctricas hacia las 18:00 horas y nuevamente durante la noche.

De manera general, Durango tendrá este lunes un día con más sol en la capital, calor fuerte en la Laguna, Guanaceví y Tamazula, y posibilidad de lluvia o tormentas en puntos serranos y de las Quebradas. La recomendación es no confiarse del fresco de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde y noche.