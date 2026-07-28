Clima en Durango: capital tendrá miércoles soleado y sin lluvia, pero la Laguna rozará los 38 grados

El miércoles llegará a Durango con un pronóstico más seco para la capital, aunque el panorama no será igual en todo el estado. Mientras la ciudad de Durango perfila una jornada soleada y sin señal importante de lluvia, otras regiones tendrán condiciones más pesadas por calor o mayor nubosidad conforme avance el día.

Para este miércoles 29 de julio, Durango tendrá un día de contrastes, con una capital mayormente soleada, La Laguna donde el calor volverá a ser el factor principal y zonas como El Salto y Tamazula donde todavía aparecen señales de lluvia o tormenta durante la tarde.

En la ciudad de Durango, el miércoles arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 17 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados. El cielo se mantendrá mayormente despejado y soleado durante buena parte del día, con algunas nubes hacia la tarde-noche, pero sin probabilidad marcada de lluvia en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente será mucho más caluroso. El pronóstico marca una mínima cercana a los 23 grados al amanecer y una máxima de hasta 38 grados centígrados por la tarde, con cielo despejado a mayormente soleado durante prácticamente toda la jornada. En esta región, el calor será el principal factor a considerar.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se espera una jornada mayormente soleada. Ahí se prevén temperaturas mínimas cercanas a los 17 grados y máximas de hasta 32 grados, con sol durante buena parte del día y mayor nubosidad hacia la tarde.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este miércoles se espera una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 13 grados, y una tarde templada, con máximas alrededor de los 24 grados. En esta región aparece posibilidad de chubascos y lluvias entre las 14:00 y 15:00 horas, además de mayor nubosidad durante la segunda mitad del día.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, el día iniciará fresco, con temperaturas cercanas a los 15 grados, pero por la tarde alcanzará hasta 35 grados. El cielo se mantendrá mayormente soleado durante casi toda la jornada, por lo que también será una de las zonas con calor más marcado.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente cálido, con mínimas cercanas a los 22 grados y máximas de hasta 33 grados centígrados. Aunque se esperan periodos de sol durante la mañana, también aparece tormenta eléctrica hacia las 15:00 horas, dentro del mismo patrón de inestabilidad que se mantiene en algunas regiones del estado.

De manera general, Durango tendrá este miércoles un día con más sol en la capital, calor fuerte en La Laguna y Guanaceví, y posibilidad de lluvia o tormenta en puntos de la sierra y las Quebradas. La recomendación es no confiarse del fresco de la mañana, mantenerse hidratado y estar atento a posibles cambios de cielo durante la tarde en las zonas donde se prevén chubascos.