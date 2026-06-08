Clima en Durango: la capital tendrá un martes más nublado, pero el calor seguirá en otras regiones

Con el avance de la semana, el clima volverá a colocarse entre los temas a tomar en cuenta para quienes salen temprano de casa, tienen actividades al aire libre o simplemente buscan anticiparse a los cambios de temperatura en las distintas regiones del estado. Para este martes, el panorama no será igual en todos los municipios.

Para este martes 9 de junio, Durango perfila una jornada de mañanas frescas y tardes cálidas a calurosas, con una capital de ambiente estable durante buena parte del día, pero con cielo mayormente nublado hacia la tarde y noche. En contraste, la Laguna seguirá con calor intenso, mientras que en municipios serranos y del norte sí aparece señal de chubascos o tormentas eléctricas durante la tarde.

En la ciudad de Durango, el martes arrancará con una mañana fresca, con temperaturas cercanas a los 18 grados centígrados, mientras que por la tarde el termómetro alcanzará alrededor de los 32 grados. El cielo estará nublado o mayormente nublado durante casi toda la jornada, por lo que la capital perfila un día más cargado de nubes, aunque sin una señal clara de lluvia en el desglose consultado.

Para la Comarca Lagunera, en municipios como Gómez Palacio y Lerdo, el ambiente seguirá siendo mucho más pesado. El pronóstico marca una mínima cercana a los 25 grados al amanecer y una máxima de hasta 37 grados centígrados por la tarde, con cielo de parcialmente soleado a mayormente soleado en las horas de más calor. Así, la Laguna volverá a colocarse entre las zonas más calurosas del estado.

En el norte y centro del estado, como Santiago Papasquiaro, también se prevé una jornada cambiante. Ahí se esperan mínimas de alrededor de los 15 grados y máximas de hasta 32 grados, con cielo nublado durante buena parte del día y tormentas eléctricas hacia las 17:00 horas, además de chubascos por la noche.

En la zona serrana, particularmente en El Salto, persistirá el ambiente más fresco del estado. Para este martes se esperan mínimas cercanas a los 15 grados y máximas de alrededor de 24 grados, con cielo nublado durante casi toda la jornada y chubascos alrededor de la una y dos de la tarde, además de nuevos episodios de lluvia más tarde.

Por su parte, en municipios del noroeste y sierra norte, como Guanaceví, se mantendrá el contraste entre la mañana y la tarde. El pronóstico marca temperaturas cercanas a los 16 grados al amanecer y máximas de alrededor de 31 grados, con aumento de nubosidad y tormentas eléctricas entre media tarde y noche.

En la región de las Quebradas, en municipios como Tamazula, continuará el ambiente más intenso del estado. Ahí se estiman temperaturas mínimas de alrededor de los 19 grados y máximas de hasta 34 grados centígrados, con bruma y sol durante la mañana, pero con tormentas eléctricas por la tarde y noche.

De manera general, Durango tendrá este martes un día de contrastes, con una capital más nublada, una sierra fresca y regiones como la Laguna donde el calor seguirá apretando con fuerza. La recomendación es no confiarse del fresco matutino, mantenerse hidratado y estar atento a cambios de cielo durante la tarde y noche, sobre todo en municipios serranos, del norte y de las Quebradas.