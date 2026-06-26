Clima en Durango: ¿cuál es el pronóstico para este sábado 27 de junio?, esto dice la Conagua

Para este sábado 27 de junio se mantiene la probabilidad de algunas lluvias ligeras en algunas regiones de Durango, con ambiente caluroso por las tardes.

ESTE ES EL PRONÓSTICO PARA LA CAPITAL

De acuerdo con el pronóstico del Departamento de Meteorología e Hidrología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en la capital del estado existe la posibilidad de lluvias aisladas que no superarían los cinco milímetros de acumulación.

Se espera una mañana mayormente soleada y una tarde con nubosidad parcial. La temperatura mínima será de 15 grados centígrados, la máxima alcanzará los 33 grados y por la noche el termómetro descenderá hasta los 20 grados. Además, se pronostican rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora.

En la zona serrana, principalmente en municipios colindantes con el estado de Sinaloa, podrían registrarse lluvias de hasta 20 milímetros, mientras que en el resto de la región montañosa se esperan precipitaciones ligeras. Para los municipios del norte y de la Comarca Lagunera no se contempla la presencia de lluvias.

Así fueron las temperaturas este 26 de junio

Durante la mañana del viernes, la temperatura más baja del estado se registró en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con tres grados centígrados. Le siguieron San Bernardo con nueve grados; Hidalgo con 12; Poanas, Nuevo Ideal y Súchil con 14; Vicente Guerrero y Ocampo con 15; mientras que en la ciudad de Durango el termómetro marcó 17.8 grados.

En contraste, algunas localidades amanecieron con temperaturas elevadas. Tamazula registró 28 grados a las ocho de la mañana; Topia, 26; Cuencamé, 25, y Lerdo, 23 grados.

Las temperaturas máximas del jueves alcanzaron los 41 grados en Tamazula; 40 en Topia; 39 en Santiago Papasquiaro; 38 en Cuencamé; 36 en Ocampo y Súchil; 35 en Lerdo; 34 en Nuevo Ideal y 33.4 grados centígrados en la ciudad de Durango.